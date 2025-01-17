Особняк из фильма «Один дома» продали за 5,5 миллионов долларов

Иллинойс. США. Особняк из фильма «Один дома» (0+) продали за 5,5 млн долларов. Об этом сообщила телерадиокомпания «МИР 24».

Дом был выставлен на продажу в мае 2024 года. Изначально за него просили 5,25 млн долларов.

Поместье в Иллинойсе стало главной локацией для рождественского фильма 1990 года. Однако снимали его только снаружи, так как внутрь съемочная группа не поместилась. Интерьеры семьи Маккалистер воссоздали в двухэтажной студии в здании бывшей школы.

В доме расположены пять спален, шесть ванных комнат, тренажерный зал, кинотеатр, крытая спортплощадка и отапливаемый гараж на три машины.

Ранее звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин заявил, что сам не против приобрести этот дом. Он планировал оборудовать в нем зону развлечений, которую могли бы посещать поклонники ленты, однако в результате владельцем особняка стал другой человек.

«За прошедшие 30 лет дом сменил несколько владельцев. Во время съемочного процесса им владела Лора Абендшин. Она рассказала, что работа над фильмом длилась четыре-пять месяцев, и все это время ее семья жила в доме. Чтобы случайно не попасть в кадр, им приходилось передвигаться ползком, а актеры в свободное время бродили по комнатам. После выхода фильма к жилищу Лоры началось паломничество фанатов, которые хотели сфотографироваться на фоне «дома Кевина», – отмечается в сообщении.