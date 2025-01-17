Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Особняк из фильма «Один дома» продали за 5,5 миллионов долларов

13:57, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Особняк из фильма «Один дома» продали за 5,5 миллионов долларов
13:57, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
39
0
#США\n#кино\n#деньги
Источник фото: кадр из кинофильма «Один дома»
39
0

Дом был выставлен на продажу в мае 2024 года

Иллинойс. США. Особняк из фильма «Один дома» (0+) продали за 5,5 млн долларов. Об этом сообщила телерадиокомпания «МИР 24».

Дом был выставлен на продажу в мае 2024 года. Изначально за него просили 5,25 млн долларов.

Поместье в Иллинойсе стало главной локацией для рождественского фильма 1990 года. Однако снимали его только снаружи, так как внутрь съемочная группа не поместилась. Интерьеры семьи Маккалистер воссоздали в двухэтажной студии в здании бывшей школы. 

В доме расположены пять спален, шесть ванных комнат, тренажерный зал, кинотеатр, крытая спортплощадка и отапливаемый гараж на три машины.

Ранее звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин заявил, что сам не против приобрести этот дом. Он планировал оборудовать в нем зону развлечений, которую могли бы посещать поклонники ленты, однако в результате владельцем особняка стал другой человек.

«За прошедшие 30 лет дом сменил несколько владельцев. Во время съемочного процесса им владела Лора Абендшин. Она рассказала, что работа над фильмом длилась четыре-пять месяцев, и все это время ее семья жила в доме. Чтобы случайно не попасть в кадр, им приходилось передвигаться ползком, а актеры в свободное время бродили по комнатам. После выхода фильма к жилищу Лоры началось паломничество фанатов, которые хотели сфотографироваться на фоне «дома Кевина», – отмечается в сообщении.

13:57, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
39
0
#США\n#кино\n#деньги