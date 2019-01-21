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Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

18:10, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
18:10, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
193
0
#туризм\n#гибель человека\n#Мальдивы
Фото: pxhere.com
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В турфирме трагедию назвали несчастным случаем.

Мальдивы. Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах. Об этом пишет РБК.

Гендиректор туристической компании назвала трагедию несчастным случаем.

Детали происшествия не разглашаются по просьбе родственников 37-летней россиянки.

«Мы в любом случае окажем необходимую поддержку и помощь. С нами сотрудничает консульство, страховая компания готова совершить все необходимые выплаты», — сообщила глава турфирмы.

«Регнум» со ссылкой на «Интерфакс-Туризм» отметил, что у погибшей была страховка, которая должна покрыть репатриацию в Россию.

18:10, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
193
0
#туризм\n#гибель человека\n#Мальдивы

 

 

 


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