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Орел или решка: грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки

19:33, 15 июля, 2018
19:33, 15 июля, 2018
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#Грузия\n#полиция\n#курьезы
Фото: Sputnik Грузия
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Стражи порядка не могли решить, стоит ли арестовывать нарушительницу ПДД.

Грузия. Двух грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки. Как пишет Газета, мужчины таким способом решили определить, стоит ли арестовывать нарушительницу ПДД.

Стражи порядка остановили 24-летнюю мотоциклистку, которая двигалась со скоростью 130 км/ч по мокрой дороге. Девушка рассказала, что превысила скорость из-за того, что опаздывала на работу.

«Сообщается, что двое полицейских не смогли немедленно принять решение об аресте нарушительницы. Чтобы определиться, они решили подбросить монетку», - отмечает издание.

За это обоих полицейских отстранили от работы.

19:33, 15 июля, 2018
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#Грузия\n#полиция\n#курьезы

 

 

 


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