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      ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских на Елисейских полях в Париже

      09:29, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:29, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      158
      0
      #полиция\n#Париж\n#теракт\n#гибель людей\n#пострадавшие
      Фото: twitter.com/sariwassim
      158
      0

      По словам террористической группировки, исполнителем теракта был некий Абу Юсуф аль-Бейджики.

      Париж. Франция. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная в России организация) взяла на себя ответственность за перестрелку с полицейскими на Елисейских полях в центре Парижа. По словам ИГ, исполнителем теракта был Абу Юсуф аль-Бейджики, сообщает «РБК».

      Комментариев со стороны французских властей пока не поступало.

      Происшествие случилось в четверг, 20 апреля. Автомобиль с террористами остановился рядом с патрульной машиной на одном из светофоров. Мужчина, вышедший из машины, открыл огонь по полицейским. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, двое оказались серьезно ранены.

      Полицейские убили ответным огнем злоумышленника. Второму преступнику удалось скрыться. Позднее выяснилось, что погибший террорист приехал в Париж из Бельгии на поезде.

      По мнению президента Франции Франсуа Олланда, ЧП на Елисейских полях носило террористический характер.

      Антитеррористическое управление полиции страны занялось расследованием преступления.

      Сообщается, что в ближайшие выходные во Франции должны состояться президентские выборы. Один из кандидатов уже призвал перенести голосование на другой день.

      Breaking News on Twitter

      BREAKING; Video of shooting at #ChampsÉlysées in #Paris, reports of new shots fired, 2 dead. https://t.co/m1sX0dHzgO

      09:29, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      158
      0
      #полиция\n#Париж\n#теракт\n#гибель людей\n#пострадавшие
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