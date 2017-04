ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских на Елисейских полях в Париже

Париж. Франция. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная в России организация) взяла на себя ответственность за перестрелку с полицейскими на Елисейских полях в центре Парижа. По словам ИГ, исполнителем теракта был Абу Юсуф аль-Бейджики, сообщает «РБК».

Комментариев со стороны французских властей пока не поступало.

Происшествие случилось в четверг, 20 апреля. Автомобиль с террористами остановился рядом с патрульной машиной на одном из светофоров. Мужчина, вышедший из машины, открыл огонь по полицейским. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, двое оказались серьезно ранены.

Полицейские убили ответным огнем злоумышленника. Второму преступнику удалось скрыться. Позднее выяснилось, что погибший террорист приехал в Париж из Бельгии на поезде.

По мнению президента Франции Франсуа Олланда, ЧП на Елисейских полях носило террористический характер.

Антитеррористическое управление полиции страны занялось расследованием преступления.

Сообщается, что в ближайшие выходные во Франции должны состояться президентские выборы. Один из кандидатов уже призвал перенести голосование на другой день.

BREAKING; Video of shooting at #ChampsÉlysées in #Paris, reports of new shots fired, 2 dead. https://t.co/m1sX0dHzgO