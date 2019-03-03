В США нашли древнюю «тату-машинку»

Примерный возраст инструмента равен 1900 лет.

США. Антропологи описали инструмент для набивки татуировок, сделанный индейцами, которые жили на юго-западе Северной Америки в I веке нашей эры. Об этом со ссылкой на Journal of Archaeological Science: Reports сообщил «N+1».

Инструмент представляет собой палочку, к которой прикручены веревкой две кактусовые колючки, а в качестве краски древние использовали жженый уголь или сажу. Это древнейший инструмент для татуировок, обнаруженный на юго-западе континента. Предполагается, что жители этого региона делали татуировки ещё в древности, но прямых доказательств сохранилось очень мало.

Отметим, что примерно с 1500 года до нашей эры до 750 года нашей эры на юго-западе Северной Америки жили представители культуры баскетмейкер («производители корзин»). Одно из мест, где обитали «производители корзин» в 50-200 годах нашей эры, это местечко Тёрки Пен на юго-востоке штата Юта. Археологи уже находили здесь в культурных слоях хорошо сохранившиеся кукурузные початки, фрагменты плодов тыквы, человеческие и индюшиные копролиты. В 1972 году здесь нашли две кактусовые колючки, которые были примотаны к деревянной палочке веревками из листьев юкки. Кончики колючек были окрашены в черный цвет, а все приспособление было длиной около 10 сантиметров.

«О татуировках древних людей, которые жили на юго-западе мало говорят, потому что до сих пор не было прямых доказательств того, что они их делали. Этот инструмент для набивки татуировок предоставляет нам информацию об исчезнувшей культуре юго-запада, которой у нас раньше не было», — отмечает антрополог Эндрю Гилларит-Браун.

Напомним, что в 2018 году учёные обнаружили на египетских мумиях древнейшие фигурные татуировки. Люди, тела который впоследствии мумифицировались, умерли 5350-5017 лет назад.