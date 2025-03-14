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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил «Иркуту» в домашнем матче

10:15, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил «Иркуту» в домашнем матче
10:15, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#Купол-Родники\n#спорт
Источник фото: unsplash.com (Kylie Osullivan)
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Игра закончилась со счётом 71:77 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился матч баскетбольных клубов «Купол-Родники» и «Иркут» из Иркутска. Об этом сообщается в официальном сообществе ижевской команды «ВКонтакте».

Первая четверть игры закончилась со счётом 21:24 в пользу «Иркута». Во второй гости удерживали отрыв – 35:39. В третьем отрезке счёт стал 48:56 в пользу иркутской команды. В последней четверти «Родники» сократили отрыв, однако соперники оказались сильнее. Итоговый счёт матча – 71:77 в пользу «Иркута».

«Мы пропустили в начале игры пять трёхочковых бросков. Соперники почувствовали уверенность, где-то начали забивать сложные броски. Мы всеми силами пытались вернуться, но нам просто не хватило, сегодня очень много игроков выпало из игры», – рассказал главный тренер БК «Купол-Родники» Сергей Чернов.

Напомним, 7 марта баскетбольный клуб «Купол-Родники» и банк «ВТБ» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает в себя улучшение кадрового и спортивного резерва, укрепление материально-технической базы, а также проведение учебно-тренировочных сборов для команды.

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10:15, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#Купол-Родники\n#спорт