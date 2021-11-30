Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит на втором этапе Кубка мира

Его перевели из Кубка IBU.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит в составе сборной России на втором этапе Кубка мира. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Как рассказал президент СБР Виктор Майгуров, Александр Поварницын и Василий Томшин будут выступать на втором этапе Кубка мира вместо Кубка IBU — туда перевели Матвея Елисеева и Евгения Гараничева. Он подчеркнул, что ротация плановая, и о ней говорилось не раз.

«Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», — заключил Майгуров.