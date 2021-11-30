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Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит на втором этапе Кубка мира

11:35, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит на втором этапе Кубка мира
11:35, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
234
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон
Фото: Nordic Focus
234
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Его перевели из Кубка IBU.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выступит в составе сборной России на втором этапе Кубка мира. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Как рассказал президент СБР Виктор Майгуров, Александр Поварницын и Василий Томшин будут выступать на втором этапе Кубка мира вместо Кубка IBU — туда перевели Матвея Елисеева и Евгения Гараничева. Он подчеркнул, что ротация плановая, и о ней говорилось не раз.

«Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», — заключил Майгуров.

11:35, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
234
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон
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