Следж-хоккеисты Удмуртии одержали вторую победу на чемпионате России

Ижевская команда взяла верх над сборной Челябинской области.

Ижевск. Удмуртия. Команда «Удмуртия» выиграла второй матч подряд на чемпионате России по следж-хоккею. Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходят в Ижевске на площадке СК «Олимпиец». Прямые трансляции игр ведутся на официальном канале Паралимпийского комитета России в YouTube.

Во второй день турнира хоккеисты «Удмуртии» встретились со сборной Челябинской области. Превосходство хозяев льда было очевидным на протяжении всего матча. На протяжении 45 минут игрового времени челябинцам не удалось отметиться даже голом престижа. Итог встречи – 14:0 в пользу «Удмуртии».

Напомним, 29 сентября игроки республиканского клуба имени Виктора Кузнецова также с сухим счетом 23:0 разгромили новичков чемпионата – нижегородское «Торпедо».

Матчи кругового турнира национального первенства будут проходить в Ижевске до 6 октября. В пятницу, 1 октября, «Удмуртия» встретится с четырехкратным победителем чемпионата России – командой «Югра» из Ханты-Мансийска.