Нормы ГТО теперь можно сдать на территории школы № 78 в Ижевске

Всего в городе за последние два года построили пять площадок для выполнения нормативов.



Ижевск. Удмуртия. На территории школы № 78 в Устиновском районе Ижевска появилось новое место, где можно сдать нормы ГТО.

Спорт для школьников и жителей микрорайона стал доступнее. На площадке расположены тренажёры, на которых можно подтягиваться, отжиматься, качать пресс и другое. В новой зоне заниматься спортом смогут все желающие в любое время года.

На церемонии открытия присутствовал Глава Ижевска Олег Бекмеметьев. В приветственном слове он рассказал, что за последние два года в городе построили пять таких площадок, в 2021 году – еще три: у школы № 97 в Первомайском районе и школы № 78 в Устиновском. Третья площадка появится на территории стадиона «Локомотив» в Ленинском районе. Таким образом, к концу года сдать нормы ГТО можно будет на восьми таких площадках.

Также, по словам градоначальника, когда мест для занятий спортом недостаточно, жители придумывают свои варианты: турники во дворах или какие-либо тренажёры из покрышек. С появлением национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, ситуация изменилась. В городе стали строить хорошо оснащённые места для занятий спортом на территории дворов и школ. Так дети с ранних лет могут заниматься физическим развитием.

Кроме того, в Устиновском районе реализуют инвестиционный проект: крытый футбольный манеж. В настоящее время инвестору выделили земельный участок, проектная документация прошла проверку и была одобрена. Строительство и ввод в эксплуатацию намечены на следующий год.

По словам депутата Гордумы Ижевска Бахруза Гумбатова, открытая площадка — шестая для занятий спортом и вторая для сдачи норм ГТО в Устиновском районе. Первая такая была построена на территории школы № 77. Депутат обратился к жителям и детям с просьбой бережно относиться к спортивному инвентарю.