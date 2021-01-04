РУСАДА проведет расследование после массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Спортсмены не стали выходить на старт после приезда допинг-офицеров.

Ижевск. Удмуртия. Антидопинговое агентство РУСАДА проведет расследование из-за массового снятия биатлонистов с всероссийской «Ижевской винтовки». Об этом пишет RT со ссылкой портал «Весь спорт».

Напомним, соревнования проходили в конце декабря 2020 года. После приезда допинг-офицеров на старт отказались выходить юниорки Ханты-Мансийского АО и юниоры Тюменской области. Всего со спринтерской гонки снялись 33 спортсмена.

Этот факт был передан в отдел расследований. По словам директора по коммуникациям РУСАДА Марии Марковой, все процедуры уже проводятся.