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«Калашников Биатлон Фест» пройдет в Удмуртии 30 марта

09:00, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
09:00, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
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#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Напомним, гонку ранее отменяли из-за холодов.

Ижевск. Удмуртия. Любительская гонка «Калашников Биатлон Фест» пройдет в Удмуртии 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Соревнования пройдут на республиканском стрелково-спортивном комплексе имени генерал-майора Александра Демидова. Участникам предстоит преодолеть 4,5 км и показать меткость на двух огневых рубежах.

В этом году в рамках «Калашников Биатлон Фест» Удмуртию посетит российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года, шестикратный призёр чемпионатов мира, Антон Шипулин.

Для того, чтобы принять участие в гонке, нужно зарегистрироваться на сайте kalashnikov.sport до 29 марта. Подать заявку могут жители Удмуртии и других субъектов страны старше 18 лет, одним из обязательных условий является наличие медицинской справки.

Победители соревнований, занявшие первые места в командном и индивидуальном зачетах получат часы американской марки Гармин, участников гонки наградят ценными призами. Каждый финишировавший независимо от места и результата будет удостоен медали участника.

Напоним, «Калашников Биатлон Фест» должен был состояться в Удмуртии 22 декабря, но его отменили из-за холодов.

09:00, 22 марта, 2019
Ксения Чернова
49
0
#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия

 

 

 


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