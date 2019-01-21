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Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын отправится на этап кубка мира в Антхольце

16:39, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
16:39, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
87
0
#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия
Фото: vk.com/alex_povarnitsyn_biathlon
87
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Соревнования пройдут в Италии с 24 по 27 января.

Москва. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын отправится на этап кубка мира, который пройдет в итальянской коммуне Антхольц. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, соревнования пройдут в Италии с 24 по 27 января.

«По итогам этапов кубка мира в Рупольдинге и кубка IBU в Арбере принято решение, что в расположение резервной сборной отправится Семен Сучилов, а Александр Поварницын и Эдуард Латыпов прибудут в Антхольц», - говорится в сообщении спортивной организации.

Таким образом мужская сборная соберется в Антхольце в следующем составе:

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной)

В составе женской команды существенных изменений не произошло: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная).

16:39, 21 января, 2019
Георгий Поветкин
87
0
#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия

 

 

 


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