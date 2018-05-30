Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Женские старты «Ижевской винтовки» вернули в Удмуртию. Об этом на встрече с журналистами, которая была посвящена итогам работы делегации республики на ПМЭФ, рассказал глава региона Александр Бречалов.

«Хочу вас поздравить, Ижевская винтовка, женские соревнования вернулись в Удмуртию. Вновь избранный президент федерации был перед избранием у меня здесь, условие жесткое поставили», - сказал Александр Бречалов.

Отметим, что власти региона ранее заявляли о том, что ведут работу над возвращением женских стартов в республику. Ранее они были перенесены в Чайковский.

Также Бречалов заявил, что у Федерации биатлона Удмуртии появился новый партнер.