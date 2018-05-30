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Женские старты «Ижевской винтовки» вернули в Удмуртию

16:35, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
16:35, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Женские старты «Ижевской винтовки» вернули в Удмуртию. Об этом на встрече с журналистами, которая была посвящена итогам работы делегации республики на ПМЭФ, рассказал глава региона Александр Бречалов.

«Хочу вас поздравить, Ижевская винтовка, женские соревнования вернулись в Удмуртию. Вновь избранный президент федерации был перед избранием у меня здесь, условие жесткое поставили», - сказал Александр Бречалов.

Отметим, что власти региона ранее заявляли о том, что ведут работу над возвращением женских стартов в республику. Ранее они были перенесены в Чайковский.

Также Бречалов заявил, что у Федерации биатлона Удмуртии появился новый партнер.

16:35, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
805
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#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

 

 

 


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