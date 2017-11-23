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      Власти Удмуртии начали переговоры по возвращению женской части «Ижевской винтовки»

      15:47, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      15:47, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      311
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      311
      0

      По словам Александра Бречалова, сейчас для региона этот старт из разряда тех, которые необходимо проводить на высоком организационном уровне.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии начали переговоры по возвращению женской части «Ижевской винтовки». По словам главы республики Александра Бречалова, сейчас для региона этот старт из разряда тех, которые необходимо проводить на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

      «У Ижевска уже забрали женскую часть «Ижевки». Это очень печально, и переговоры о том, чтобы возвратить ее, мы уже ведем. Но прежде чем серьезно садиться и разговаривать, нам нужно убедиться в своих возможностях. Уверен, уже в этом году нам будет что показать. Вы знаете, конечно, что региональную федерацию биатлона на днях возглавил Иван Черезов, с которым мы регулярно и полезно общаемся на предмет того, как привлечь зрителя, как заставить говорить об «Ижевской винтовке». Всего я вам пока сообщить не готов, но, поверьте, работаем всерьез», - рассказал Бречалов.

      По его словам, беспокойство вызывает и то, что сам турнир понижен в статусе от чемпионата страны до Кубка России.

      «Повторюсь, я прекрасно понимаю, что к таким соревнованиям надо начинать готовиться не за месяц, а гораздо раньше – буквально на следующий день после окончания предыдущих таких же соревнований. Что ж, в данный момент мы располагаем месяцем, и мы по крайней мере подготовимся», - сказал глава Удмуртии. 

      15:47, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      311
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия

       

       

       

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