Об этом рассказал старший тренер женской сборной Сергей Коновалов.

Анси. Франция. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на сбор с основной командой России. Об этом рассказал старший тренер женской сборной Сергей Коновалов в интервью пресс-службе СБР.

«Девочки 23 декабря вернутся в расположение команды и продолжат подготовку к следующим этапам. На сбор поедут Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Дарья Виролайнен», - поделился дальнейшими планами Коновалов.

Кроме того, Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков примут участие в Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене.

Отметим, что в этом сезоне Ульяна Кайшева уже завоевала несколько медалей на этапах кубка IBU.