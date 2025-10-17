Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе по результатам проверки муниципального контроля составлен административный протокол на владельца земельного участка, грубо нарушившего правила благоустройства. Об этом сообщила глава района Любовь Сергеева.



В ходе проверки соблюдения обязательных требований было выявлено нарушение на одном из земельных участков, на котором владелец организовал слив канализационных вод.



Административная комиссия рассмотрела материалы дела и составила протокол в отношении владельца участка. Нарушителя привлекли к ответственности.