В Красногорском районе обнаружен слив канализационных стоков на одном из земельных участков

12:59, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Красногорское\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: Любовь Сергеева
Владельца привлекли к ответственности.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе по результатам проверки муниципального контроля составлен административный протокол на владельца земельного участка, грубо нарушившего правила благоустройства. Об этом сообщила глава района Любовь Сергеева.

В ходе проверки соблюдения обязательных требований было выявлено нарушение на одном из земельных участков, на котором владелец организовал слив канализационных вод.

Административная комиссия рассмотрела материалы дела и составила протокол в отношении владельца участка. Нарушителя привлекли к ответственности.

