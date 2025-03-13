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В Удмуртии начались проверки плотин перед надвигающимся паводком

17:10, 13 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии начались проверки плотин перед надвигающимся паводком
17:10, 13 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок
Источник фото: Минприроды УР
45
0

Всего в перечне на осмотр 31 гидросооружение.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовали плановые обследования плотин (ГТС) перед весенним паводком. Работы проводят сотрудники Минприроды Удмуртии и МЧС по региону. Об этом сообщается на странице Минприроды УР в VK.

К 20 марта планируется проверить 31 гидротехническое сооружение (ГТС) в восьми районах республики. В основном объекты расположены на крупных водоемах площадью от 5 гектаров. Именно на них придётся основная паводковая нагрузка.

Специалисты оценят состояние сооружений, проверят их работоспособность, выявят возможные повреждения и скопления мусора. Также будут приниматься решения о высвобождении конструкций ото льда.

На данный момент проверки прошли в Граховском, Завьяловском и Алнашском районах. По результатам осмотра, гидросооружения в этих районах готовы к предстоящему паводку.

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17:10, 13 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок