Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовали плановые обследования плотин (ГТС) перед весенним паводком. Работы проводят сотрудники Минприроды Удмуртии и МЧС по региону. Об этом сообщается на странице Минприроды УР в VK.

К 20 марта планируется проверить 31 гидротехническое сооружение (ГТС) в восьми районах республики. В основном объекты расположены на крупных водоемах площадью от 5 гектаров. Именно на них придётся основная паводковая нагрузка.

Специалисты оценят состояние сооружений, проверят их работоспособность, выявят возможные повреждения и скопления мусора. Также будут приниматься решения о высвобождении конструкций ото льда.

На данный момент проверки прошли в Граховском, Завьяловском и Алнашском районах. По результатам осмотра, гидросооружения в этих районах готовы к предстоящему паводку.