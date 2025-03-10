Яган-Докья. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии отремонтировали рухнувшую крышу многоквартирного дома. Об этом сообщил глава района Александр Деев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июне 2024 года в одном из подъездов МКД в поселке Яган-Докья обрушилось потолочное перекрытие. После аварии была проведена экспертиза для решения возможности эксплуатации здания дальше. Капитальный ремонт начался в январе 2025 года.

Строители заменили чердачное перекрытие, стропильную систему и кровлю. Режим повышенной готовности снят.

Александр Деев добавил, что было решено обновить подъезды. На данный момент подрядчик штукатурит и окрашивает стены, а также монтирует лестницы. Завершить работы планируется 27 марта, однако ремонт может закончиться раньше.