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В Малопургинском районе завершили ремонт рухнувшей крыши многоквартирного дома

16:55, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Малопургинском районе завершили ремонт рухнувшей крыши многоквартирного дома
16:55, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
59
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#происшествие\n#ремонт
Источник фото: vk.com (Александр Деев)
59
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Сейчас строители обновляют подъезды.

Яган-Докья. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии отремонтировали рухнувшую крышу многоквартирного дома. Об этом сообщил глава района Александр Деев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июне 2024 года в одном из подъездов МКД в поселке Яган-Докья обрушилось потолочное перекрытие. После аварии была проведена экспертиза для решения возможности эксплуатации здания дальше. Капитальный ремонт начался в январе 2025 года.

Строители заменили чердачное перекрытие, стропильную систему и кровлю. Режим повышенной готовности снят.

Александр Деев добавил, что было решено обновить подъезды. На данный момент подрядчик штукатурит и окрашивает стены, а также монтирует лестницы. Завершить работы планируется 27 марта, однако ремонт может закончиться раньше.

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16:55, 10 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
59
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#происшествие\n#ремонт