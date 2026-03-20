Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подрядчики вновь приступили к ремонту подземных переходов на улице Удмуртской и перекрёстке улиц Максима Горького и Советской.

В «подземке» у УдГУ видны пока незначительные изменения, на место завезли горы песка и видны новые перекрытия. В переходе у Драмтеатра работает техника, которая уже разрушила лестницы и выравнивает поверхность для создания нового спуска.

Напомним, что подрядчика на ремонт двух переходов нашли в июле 2025 года. Осенью он приступил к работам. Изначально ремонт планировали завершить конца 2025 года, но из-за ряда проблем объект решили сдать весной 2026 года, но до майских праздников. После завершения ремонта в «подземках» хотят установить камеры видеонаблюдения.