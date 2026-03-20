В Ижевске возобновили ремонт подземных переходов у УдГУ и Драмтеатра

12:11, 20 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#подземные переходы
Источник фото: ИА «Сусанин»
В переходе на улице Максима Горького работает техника.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подрядчики вновь приступили к ремонту подземных переходов на улице Удмуртской и перекрёстке улиц Максима Горького и Советской.

В «подземке» у УдГУ видны пока незначительные изменения, на место завезли горы песка и видны новые перекрытия. В переходе у Драмтеатра работает техника, которая уже разрушила лестницы и выравнивает поверхность для создания нового спуска.

Напомним, что подрядчика на ремонт двух переходов нашли в июле 2025 года. Осенью он приступил к работам. Изначально ремонт планировали завершить конца 2025 года, но из-за ряда проблем объект решили сдать весной 2026 года, но до майских праздников. После завершения ремонта в «подземках» хотят установить камеры видеонаблюдения

