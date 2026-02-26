Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе третий год подряд продолжат ремонтировать Орловский сельский дом культуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры региона Владимир Соловьев.

В 2024 году было потрачено более 1,1 млн рублей на ремонт крыши. В 2025 году строители отремонтировали стены, перегородки, пол, потолок, а также заменили электропроводку и радиаторы. На эти работы ушло свыше 800 тыс. рублей.

Третий этап работ проведут в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Строители завершат ремонт стен, полов, потолков, входной группы, заменят электропроводку, водопроводные трубы и сантехнику.