Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

На третий год ремонта в Орловском доме культуры в Сюмсинском районе проведут отделочные работы

16:35, 26 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На третий год ремонта в Орловском доме культуры в Сюмсинском районе проведут отделочные работы
16:35, 26 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#ремонт
Источник фото: vk.com/solovev_vm
22
0

Также рабочие заменят электропроводку, трубы и сантехнику.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе третий год подряд продолжат ремонтировать Орловский сельский дом культуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры региона Владимир Соловьев. 

В 2024 году было потрачено более 1,1 млн рублей на ремонт крыши. В 2025 году строители отремонтировали стены, перегородки, пол, потолок, а также заменили электропроводку и радиаторы. На эти работы ушло свыше 800 тыс. рублей. 

Третий этап работ проведут в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Строители завершат ремонт стен, полов, потолков, входной группы, заменят электропроводку, водопроводные трубы и сантехнику.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:35, 26 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#ремонт