Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в Устиновском районе проведут ремонт теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Во время планового осмотра теплосетей специалисты нашли дефект трубопровода на улице Петрова, 6. Чтобы предотвратить возможную нештатную ситуацию, «Т Плюс» 20 февраля отремонтирует повреждённую теплотрассу. 19 февраля бригады уже выполнили земляные работы, которые обеспечили доступ к трубопроводу, и подготовили необходимые материалы.

20 февраля в ряде домов, соцобъектов и организаций по улицам Автозаводской, Короткова и Петрова на время ограничат подачу отопления и горячей воды. Полный список зданий можно узнать по ссылке.

«Приложим все силы, чтобы завершить ремонт и возобновить теплоснабжение как можно быстрее», — заявили в компании «Т Плюс».