Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

На время реконструкции путепровода на Азина в Сарапуле перенастраивают светофоры

10:16, 13 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На время реконструкции путепровода на Азина в Сарапуле перенастраивают светофоры
10:16, 13 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#путепроводы\n#ремонт\n#транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
32
0

Это делается для оптимизации транспортных потоков.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле корректируют работу светофоров в связи с капитальным ремонтом путепровода на улице Азина. На время перекрытия моста основные транспортные потоки перенаправляются на улицу Гончарова. Об этом сообщили в городской администрации.

Корректировка в первую очередь касается улицы Гончарова, на которую ляжет основная транспортная нагрузка. Также в рабочий режим перейдет светофор на перекрестке улиц Гончарова и Мира, на повороте в Дубровку.

Напомним, с 18 апреля в Сарапуле перекроют движение по мосту на улице Азина. Конструкции путепровода находятся в предаварийном состоянии, поэтому городские власти приняли решение закрыть его на капитальный ремонт.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:16, 13 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#путепроводы\n#ремонт\n#транспорт