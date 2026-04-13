Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле корректируют работу светофоров в связи с капитальным ремонтом путепровода на улице Азина. На время перекрытия моста основные транспортные потоки перенаправляются на улицу Гончарова. Об этом сообщили в городской администрации.

Корректировка в первую очередь касается улицы Гончарова, на которую ляжет основная транспортная нагрузка. Также в рабочий режим перейдет светофор на перекрестке улиц Гончарова и Мира, на повороте в Дубровку.

Напомним, с 18 апреля в Сарапуле перекроют движение по мосту на улице Азина. Конструкции путепровода находятся в предаварийном состоянии, поэтому городские власти приняли решение закрыть его на капитальный ремонт.