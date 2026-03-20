Ижевск. Удмуртия. Движение автомобилей на участке улицы Лихвинцева от Карла Маркса до Максима Горького в Ижевске полностью остановят из-за ремонта трубопровода, сообщает пресс-служба МУП города «Ижводоканал».

С 23 марта по 6 апреля проехать по улице Лихвинцева не получится. Движение автомобилей остановят, поскольку у дома 219 б по Карла Маркса будут ремонтировать трубопровод.

Водителей просят заранее планировать маршруты.