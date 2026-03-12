Глазов. Удмуртия. В Глазове стартовал ремонт входной группы городского управления ЗАГС. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Также в 2026 году будет разработана проектно-сметная документация для дальнейшего ремонта. После разработки проекта объект начнут готовить к ремонту во внутренних помещениях.

На обновление лестницы, по которой выходят молодожёны, и на разработку проекта выделили около 3 млн рублей из бюджета республики по соглашению с «Росатомом».

Сергей Коновалов заявил, что после ремонта свадебные фото в Глазове точно станут лучше.

Напомним, что в октябре 2025 года в Воткинске начали ремонтировать крышу купеческого дома, где работает ЗАГС. А в 2026 году и в Ижевске отремонтируют вход в городское управление ЗАГС.