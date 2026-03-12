Закрыть
В ЗАГСе Глазова начали ремонтировать входную группу

11:05, 12 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт\n#ЗАГС
Источник фото: vk.com/konovaloovsn
59
0

Параллельно будет разрабатываться проектно-сметная документация для дальнейшего ремонта здания.

Глазов. Удмуртия. В Глазове стартовал ремонт входной группы городского управления ЗАГС. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Также в 2026 году будет разработана проектно-сметная документация для дальнейшего ремонта. После разработки проекта объект начнут готовить к ремонту во внутренних помещениях.

На обновление лестницы, по которой выходят молодожёны, и на разработку проекта выделили около 3 млн рублей из бюджета республики по соглашению с «Росатомом».

Сергей Коновалов заявил, что после ремонта свадебные фото в Глазове точно станут лучше.

Напомним, что в октябре 2025 года в Воткинске начали ремонтировать крышу купеческого дома, где работает ЗАГС. А в 2026 году и в Ижевске отремонтируют вход в городское управление ЗАГС.  

#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт\n#ЗАГС