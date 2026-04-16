В Ижевске рекомендовали отремонтировать камеры в спецприёмнике МВД

11:20, 16 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#проверка\n#рекомендации\n#ремонт
Источник фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР
А изолятор временного содержания необходимо сделать доступным для маломобильных граждан и инвалидов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверили изолятор временного содержания и специальный приёмник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин.

Плановая проверка состоялась 15 апреля. Помещения осмотрели сотрудники прокуратуры, региональной общественной наблюдательной комиссии и представитель Уполномоченного по правам человека в Удмуртии. Комиссия также пообщалась с подозреваемыми, обвиняемыми и лицами, подвергнутыми административному аресту, и не получила от них жалоб.

В результате проверки специалисты рекомендовали провести косметический ремонт камер в специальном приёмнике и оборудовать помещения изолятора временного содержания под нужды маломобильных граждан и инвалидов. Помимо этого, в обоих учреждениях выявили проблемы с работой вентиляции. 

