Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверили изолятор временного содержания и специальный приёмник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин.

Плановая проверка состоялась 15 апреля. Помещения осмотрели сотрудники прокуратуры, региональной общественной наблюдательной комиссии и представитель Уполномоченного по правам человека в Удмуртии. Комиссия также пообщалась с подозреваемыми, обвиняемыми и лицами, подвергнутыми административному аресту, и не получила от них жалоб.

В результате проверки специалисты рекомендовали провести косметический ремонт камер в специальном приёмнике и оборудовать помещения изолятора временного содержания под нужды маломобильных граждан и инвалидов. Помимо этого, в обоих учреждениях выявили проблемы с работой вентиляции.