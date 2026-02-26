Ижевск. Удмуртия. В некоторых домах, организациях и социальных объектах Первомайского района в Ижевске 26 февраля ограничат подачу отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Ограничения коснутся ряда зданий по улицам: 40 лет Победы, Ильфата Закирова, Камбарской, Курортной, Первомайской, Ухтомского, Авиационной и Ленина.

Это связано с тем, что 26 февраля с 09:00 до 20:00 у дома №110 по улице 40 лет Победы будут ремонтировать теплотрассу. Дефект трубопровода обнаружили в начале недели во время планового осмотра теплосетей. Ремонт запланировали на четверг, так как именно в этот день должно было немного потеплеть.

Бригады «Т Плюс» заранее выполнили земляные работы. Сегодня специалисты устранят повреждение, чтобы не допустить возможную нештатную ситуацию.