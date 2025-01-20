В Малопургинском районе начали ремонтировать крышу дома, где летом обрушился потолок

Малая Пурга. Удмуртия. В жилом доме села Яган-Докья Малопургинского района, где летом обрушился потолок, начался капремонт крыши. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, в июне 2024 года в одном из подъездов МКД обрушилось потолочное перекрытие. После аварии была проведена экспертиза для решения о возможности эксплуатации здания дальше.

«Работы будут выполняться поэтапно: замена стропильной системы, покрытие профнастилом, замена потолочных перекрытий под крышей», — рассказал руководитель муниципалитета.

На данный момент завезены материалы и перекрыта крыша. С одной торцевой стороны дома обновлена стропильная система. Отмечается, что работы планируется завершить до 28 февраля 2025 года.

Сейчас в доме нет жильцов и отключено газоснабжение. Система теплоснабжения работает на минимальном режиме.

Так как дом находится в собственности владельцев, а не муниципалитета, работы выполняются за счёт Фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах Удмуртии.