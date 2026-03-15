Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
В селе Уральском Сарапульского района начали укреплять фасад аварийного дома

17:00, 15 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#ремонт\n#дом
Источник фото: vk.com/aidarsharafutdinov
До конца следующей недели придут результаты экспертизы о состоянии здания.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе в селе Уральском начали укреплять фасад аварийного дома. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Напомним, что двухэтажный многоквартирный жилой дом начал разрушаться в ночь на 14 марта. 15 марта на объект вышел подрядчик. До завершения первоочередных работ доступ в здание ограничили. До 22 марта должны прислать результаты экспертизы о состоянии здания.

Жильцов эвакуировали. Одна женщина переехала в маневренный фонд, её обеспечили вещами первой необходимости. Остальные жители разместились у родственников.

В сельском клубе на улице Соскова, 1 организовали сбор вещей. Туда все желающие могут принести одежду, продукты и средства личной гигиены для эвакуирующихся жильцов. 

