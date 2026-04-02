В 1 РКБ Ижевска стартовал ремонт урологического отделения

14:30, 02 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#больница
Источник фото: vk.com/1rkbur
Пока всё идёт по графику.

Ижевск. Удмуртия. В Первой республиканской клинической больнице Ижевска начался ремонт в урологическом отделении. Об этом сообщается в группе 1 РКБ в соцсети «ВКонтакте». 

Отделение обновят, чтобы создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Заместитель главврача Андрей Субботин и заведующий отделением Иван Семакин посмотрели ход работ и отметили, что ремонт идёт в штатном режиме, по графику.

Отмечается, что урологическое отделение 1 РКБ каждый год лечит свыше 5 тыс. пациентов. Ремонт позволит повысить качество и доступность медицинских услуг, а также внедрить современные стандарты лечения и ухода.  

