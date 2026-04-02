Ижевск. Удмуртия. В Первой республиканской клинической больнице Ижевска начался ремонт в урологическом отделении. Об этом сообщается в группе 1 РКБ в соцсети «ВКонтакте».

Отделение обновят, чтобы создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Заместитель главврача Андрей Субботин и заведующий отделением Иван Семакин посмотрели ход работ и отметили, что ремонт идёт в штатном режиме, по графику.

Отмечается, что урологическое отделение 1 РКБ каждый год лечит свыше 5 тыс. пациентов. Ремонт позволит повысить качество и доступность медицинских услуг, а также внедрить современные стандарты лечения и ухода.