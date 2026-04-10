Воткинск. Удмуртия. Фонари на набережной Воткинска привели в порядок. Об этом сообщает администрация города.

8 апреля горожане сообщили, что на опоре наружного освещения на набережной открыто технологическое отверстие. В результате кто угодно мог коснуться проводов, что представляет опасность.

В этот же день сотрудники «Россетей» устранили повреждение не только на указанном фонаре, но и на других опорах освещения на набережной.