Глазов. Удмуртия. В 2026 году в Глазове продолжатся работы по ремонту единственного действующего муниципального общежития на улице Карла Маркса, 14. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.



Ранее в городе насчитывалось более десяти заводских общежитий, которые были переданы в муниципальную собственность, а затем переведены в статус многоквартирных домов. В 2025 году была разработана программа по ремонту бывших и действующих общежитий, имеющих схожие конструктивные особенности. В рамках этого проекта в здании на Карла Маркса, 14 заменили лифт, потратив на это более 3,3 млн рублей, и подготовили проектную документацию.



В 2026 году на ремонт объекта направят более 12 млн рублей. Запланирована полная замена электропроводки, замена освещения в местах общего пользования, а также монтаж новой пожарной сигнализации.



После завершения работ, связанных с безопасностью, планируется заняться вопросами благоустройства. В ремонте готовы помочь предприятия города.



Аналогичный подход предполагается применить и к другим домам, ранее являвшимся заводскими общежитиями.