В Глазове продолжат ремонт единственного муниципального общежития

09:30, 25 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт
Источник фото: Сергей Коновалов
Рабочим предстоит полностью заменить электропроводку и провести другие внутренние работы.

Глазов. Удмуртия. В 2026 году в Глазове продолжатся работы по ремонту единственного действующего муниципального общежития на улице Карла Маркса, 14. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

Ранее в городе насчитывалось более десяти заводских общежитий, которые были переданы в муниципальную собственность, а затем переведены в статус многоквартирных домов. В 2025 году была разработана программа по ремонту бывших и действующих общежитий, имеющих схожие конструктивные особенности. В рамках этого проекта в здании на Карла Маркса, 14 заменили лифт, потратив на это более 3,3 млн рублей, и подготовили проектную документацию.

В 2026 году на ремонт объекта направят более 12 млн рублей. Запланирована полная замена электропроводки, замена освещения в местах общего пользования, а также монтаж новой пожарной сигнализации.

После завершения работ, связанных с безопасностью, планируется заняться вопросами благоустройства. В ремонте готовы помочь предприятия города.

Аналогичный подход предполагается применить и к другим домам, ранее являвшимся заводскими общежитиями.

