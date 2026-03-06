Дебёсы. Удмуртия. Библиотеку в Дебёсах переделают в многофункциональный центр «Агро-будущее». Об этом сообщает пресс-служба района.

Помещение уже закрыто на ремонт. После его окончания в библиотеке появится «Книжный Сад» — место, где можно полистать книги о природе и сельском хозяйстве.

В одном из залов ребята смогут зайти в «Умную теплицу», чтобы вырастить растение. В «Уголке Фермера» об устройстве сельской жизни расскажут через развивающие игры. А в «Творческой Лаборатории» научат мастерить поделки из природных материалов.

Для тех, кто мечтает попасть на экран, откроют «Мультстудию» и «Медиалабораторию». Там дети будут придумывать сюжеты про деревенские будни, снимать видео про сельхозработников, а потом монтировать свои репортажи.

Также ребята смогут выпустить собственную газету в «Мини-типографии». Ещё в библиотеке заработает «Эко-клуб». Сюда придут агрономы и фермеры, чтобы показать познавательные фильмы о том, как живёт природа.

Библиотека победила в конкурсе нацпроекта «Семья», поэтому её ждёт такое переформатирование.