Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Библиотеку в Дебёсах переформатируют в место агропросвещения

14:45, 06 марта, 2026
Максим Александров
Библиотеку в Дебёсах переформатируют в место агропросвещения
14:45, 06 марта, 2026
Максим Александров
179
0
#Дебёсский район\n#Удмуртия\n#библиотека\n#ремонт\n#аграрии
Источник фото: администрация Дебёсского района Удмуртии
179
0

После ремонта там будет «Книжный Сад», «Уголок Фермера», «Эко-клуб» и другое.

Дебёсы. Удмуртия. Библиотеку в Дебёсах переделают в многофункциональный центр «Агро-будущее». Об этом сообщает пресс-служба района.

Помещение уже закрыто на ремонт. После его окончания в библиотеке появится «Книжный Сад» — место, где можно полистать книги о природе и сельском хозяйстве. 

В одном из залов ребята смогут зайти в «Умную теплицу», чтобы вырастить растение. В «Уголке Фермера» об устройстве сельской жизни расскажут через развивающие игры. А в «Творческой Лаборатории» научат мастерить поделки из природных материалов.

Для тех, кто мечтает попасть на экран, откроют «Мультстудию» и «Медиалабораторию». Там дети будут придумывать сюжеты про деревенские будни, снимать видео про сельхозработников, а потом монтировать свои репортажи. 

Также ребята смогут выпустить собственную газету в «Мини-типографии». Ещё в библиотеке заработает «Эко-клуб». Сюда придут агрономы и фермеры, чтобы показать познавательные фильмы о том, как живёт природа.

Библиотека победила в конкурсе нацпроекта «Семья», поэтому её ждёт такое переформатирование.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:45, 06 марта, 2026
Максим Александров
179
0
#Дебёсский район\n#Удмуртия\n#библиотека\n#ремонт\n#аграрии