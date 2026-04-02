Отремонтировать повреждение на теплотрассе планируют к 23:00 2 апреля.
Ижевск. Удмуртия. На время ремонта теплотрассы в центре Ижевска не будет горячей воды и отопления в ряде домов. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс» в Удмуртии.
Ремонтировать будут теплотрассу на улице Пушкинской, она находится в районе филармонии. Во время планового обхода рабочие нашли там повреждение трубопровода.
На время работ часть домов и организаций останутся без тепла и горячей воды. По другим адресам ресурс дадут по резервной линии, но температура батарей и воды может временно снизиться.
Список адресов, попадающих под отключение:
Жилые дома:
улица Бородина, 20А;
улица Пушкинская, 216, 217, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243.
Социальные объекты:
улица Пушкинская, 219;
улица Свободы, 228.
Организации:
улица Бородина, 19, 21, 25;
улица К. Маркса, 242, 244, 244A;
улица Пушкинская, 214, 221, 221B;
переулок Широкий, 53.
Список адресов, где возможно снижение температуры отопления и горячей воды.
Жилые дома:
площадь 50-летия Октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
улица К. Маркса, 250, 258, 260, 262, 262А, 264, 264А, 266, 268, 270, 270А, 272;
улица Коммунаров, 224, 224В, 289, 291, 293, 295, 297;
улица Наговицына, 2, 4, 6, 8;
улица Пушкинская, 220, 220А, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 240, 240А, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260;
улица Удмуртская, 247, 247А, 247Б, 247В, 249, 264А, 266, 268.
Социальные объекты:
площадь 50-летия Октября, 6;
улица Коммунаров, 224Б, 287, 289А, 317, 321;
улица Лихвинцева, 25;
улица Наговицына, 10;
переулок Широкий, 16, 36, 38, 40, 71А, 73.
Организации:
площадь 50-летия Октября, 15, 21;
улица К. Маркса, 246;
улица Коммунаров, 313, 313А, 315;
улица Пушкинская, 223;
улица Удмуртская, 247Г;
переулок Широкий, 38А.
