Ижевск. Удмуртия. На время ремонта теплотрассы в центре Ижевска не будет горячей воды и отопления в ряде домов. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс» в Удмуртии.

Ремонтировать будут теплотрассу на улице Пушкинской, она находится в районе филармонии. Во время планового обхода рабочие нашли там повреждение трубопровода.

На время работ часть домов и организаций останутся без тепла и горячей воды. По другим адресам ресурс дадут по резервной линии, но температура батарей и воды может временно снизиться.

Список адресов, попадающих под отключение:

Жилые дома:

улица Бородина, 20А;

улица Пушкинская, 216, 217, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243.

Социальные объекты:

улица Пушкинская, 219;

улица Свободы, 228.

Организации:

улица Бородина, 19, 21, 25;

улица К. Маркса, 242, 244, 244A;

улица Пушкинская, 214, 221, 221B;

переулок Широкий, 53.

Список адресов, где возможно снижение температуры отопления и горячей воды.

Жилые дома:

площадь 50-летия Октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

улица К. Маркса, 250, 258, 260, 262, 262А, 264, 264А, 266, 268, 270, 270А, 272;

улица Коммунаров, 224, 224В, 289, 291, 293, 295, 297;

улица Наговицына, 2, 4, 6, 8;

улица Пушкинская, 220, 220А, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 240, 240А, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260;

улица Удмуртская, 247, 247А, 247Б, 247В, 249, 264А, 266, 268.

Социальные объекты:

площадь 50-летия Октября, 6;

улица Коммунаров, 224Б, 287, 289А, 317, 321;

улица Лихвинцева, 25;

улица Наговицына, 10;

переулок Широкий, 16, 36, 38, 40, 71А, 73.

Организации:

площадь 50-летия Октября, 15, 21;

улица К. Маркса, 246;

улица Коммунаров, 313, 313А, 315;

улица Пушкинская, 223;

улица Удмуртская, 247Г;

переулок Широкий, 38А.