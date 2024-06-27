Потолочное перекрытие обрушилось в жилом доме в Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. В поселке Яган-Докья Малопургинского района обрушилось потолочное перекрытие многоквартирного дома. Об этом сообщил глава района Александр Деев.

Авария произошла по улице Октябрьская, 7. Коммуникации временно отключили, никто не пострадал, отметил малопургинский глава.

«Предварительно, произошло обрушение перекрытия подъезда номер 2. Дом не муниципальный, все квартиры в собственности жильцов. Силами Центра комплексного обслуживания разберём завал, обеспечим доступ в квартиры», — написал Александр Деев.

Он также указал, что после проведения обследования перекрытий дома специалисты будут принимать дальнейшие решения.

Жильцов второго этажа аварийного подъезда расселят по родственникам.

UPD: На место аварии приехала первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова, Александр Деев доложил ей обстановку. Одной многодетной семье предоставили муниципальное жилье.