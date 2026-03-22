Ижевск. Удмуртия. На время ремонта на теплотрассе в Октябрьском районе Ижевска не будет горячей воды и отопления. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс» в Удмуртии.

Ресурс ограничат в жилых домах, социальных учреждениях и на других объектах. Ремонт планируют завершить к 03:00 23 марта.

Жилые дома, которые попали под отключение:

ул. 50 лет Пионерии, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 43, 45;

ул. Береговая, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;

ул. 30 лет Победы, 4А, 4Б, 4В, 6, 7А, 8, 10, 12, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 18, 19А, 20, 20А;

ул. 1-я Подлесная, 1, 68, 72;

ул. Кирова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 98;

ул. 3-я Подлесная, 29, 29А, 35, 37, 39;

ул. Максима Горького, 161, 163;

ул. Школьная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Песочная, 2, 4А, 4Б, 11А;

ул. Нижняя, 2.

Социальные объекты:

ул. 50 лет Пионерии, 16, 18, 20, 25, 33;

ул. 30 лет Победы, 2, 5, 5А, 7, 9, 10А, 11, 13, 15, 17, 17А;

ул. Песочная, 2/1, 11Б;

ул. Береговая, 11;

ул. Кирова, 14А, 16, 17, 22, 40А, 46, 56;

ул. Максима Горького, 159.

Прочие объекты:

ул. Кирова, 14, 76;

ул. 50 лет Пионерии, 41;

ул. Кирова, 46А;

ул. 1-я Подлесная, 3;

ул. 30 лет Победы, 19Б.