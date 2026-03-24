Специалисты обнаружили ещё один дефект трубопровода.
Ижевск. Удмуртия. Пока специалисты будут ремонтировать теплотрассу в Октябрьском районе Ижевска, несколько домов останутся без горячей воды и отопления. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала «Т Плюс» в Удмуртии.
Напомним, теплотрассу в Октябрьском районе ремонтировали два дня назад. Сейчас будут чинить трубопровод на улице Кирова. Там обнаружили ещё один дефект.
Часть зданий в районе городка Металлургов обеспечат теплом по резервной схеме теплоснабжения. В пресс-службе предупредили, что на момент переключений температура батарей и горячей воды в них может быть снижена.
Планируется завершить ремонт до полуночи 24 марта. Жилые дома, которые попадают под отключение:
улица 1-я Подлесная, 1, 68, 72;
улица 3-я Подлесная, 29, 29А, 35, 37, 39;
улица 30 лет Победы, 4А, 4Б, 4В, 6, 7А, 8, 10, 12, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 18, 19А, 20, 20А;
улица 50 лет Пионерии, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 43, 45;
улица Береговая, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
улица Кирова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 98;
улица М. Горького, 161, 163;
Улица Нижняя, 2;
улица Школьная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
улица Песочная, 2Б.
Социальные объекты:
улица 30 лет Победы, 2, 5, 5А, 7, 9, 10А, 11, 13, 15, 17, 17А;
50 лет Пионерии, 16, 18, 20, 25, 33;
улица Береговая, 11;
улица Кирова, 14А, 16, 17, 22, 40А, 46, 56;
улица М. Горького, 159;
улица Песочная, 2/1, 11Б.
