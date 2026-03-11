Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе Республиканской библиотеки для детей и юношества создадут детский культурно-просветительский центр «Эрудит». Об этом в своих соцсетях рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина.

В помещениях уже стартовал ремонт: строители обновляют потолок, стены и меняют напольное покрытие. Затем планируется купить новое оборудование.

В детском культурно-просветительском центре обустроят 5 зон:

«Сказкоград» создадут для самых маленьких посетителей от 0 до 6 лет. Здесь появится игровая зона, кукольный театр, можно будет устраивать книжные выставки, мастер-классы и проводить познавательные программы;

зона «Дети будущего» предназначена для ребят 6-11 лет. В ней планируется проводить развивающие мероприятия с использованием VR-технологий (технологий виртуальной реальности) и интерактивного пола;

«Есть идея» — это зона-трансформер для творчества и семейного досуга. Здесь будут работать кружки и клубы, запустят мастер-классы;

в пространстве «Навстречу приклюЧтениям» получится погрузиться в мир книг и проявить свои творческие способности.

Проект реализуют по новой программе нацпроекта «Семья». Центр «Эрудит» планируют открыть в сентябре 2026 года. А также до конца года в разных точках Удмуртии откроются ещё четыре таких центра.