Культурно-просветительский центр создают в Республиканской библиотеке для детей и юношества в Ижевске

17:40, 11 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Источник фото: Наталья Тойкина
Там дети будут играть, читать, развиваться и проявлять свои творческие способности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе Республиканской библиотеки для детей и юношества создадут детский культурно-просветительский центр «Эрудит». Об этом в своих соцсетях рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина. 

В помещениях уже стартовал ремонт: строители обновляют потолок, стены и меняют напольное покрытие. Затем планируется купить новое оборудование.

В детском культурно-просветительском центре обустроят 5 зон:

  • «Сказкоград» создадут для самых маленьких посетителей от 0 до 6 лет. Здесь появится игровая зона, кукольный театр, можно будет устраивать книжные выставки, мастер-классы и проводить познавательные программы;
  • зона «Дети будущего» предназначена для ребят 6-11 лет. В ней планируется проводить развивающие мероприятия с использованием VR-технологий (технологий виртуальной реальности) и интерактивного пола;
  • «Есть идея» — это зона-трансформер для творчества и семейного досуга. Здесь будут работать кружки и клубы, запустят мастер-классы;
  • в пространстве «Навстречу приклюЧтениям» получится погрузиться в мир книг и проявить свои творческие способности. 

Проект реализуют по новой программе нацпроекта «Семья». Центр «Эрудит» планируют открыть в сентябре 2026 года. А также до конца года в разных точках Удмуртии откроются ещё четыре таких центра. 

