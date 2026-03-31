Кизнер. Удмуртия. До деревень Макан-Пельга и Арвазь-Пельга проведут грейдирование дороги. Об этом сообщил глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников.

На своей странице «ВКонтакте» он написал, что за выходные жители деревни Макан-Пельга буквально засыпали его жалобами: дорога до населенного пункта в плачевном состоянии.

Плотников встретился с инженером «Управтодора» Удмуртии Ларисой Япаровой и начальником Можгинского управления «Удмуртавтодорстроя» Александром Чибугаевым.

Договорились, что скоро на отрезке дороги до Макан-Пельги и Арвазь-Пельги проведут грейдирование, добавив материалы для укрепления основания.