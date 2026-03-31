Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Жители деревни Кизнерского района Удмуртии добились ремонта дороги

15:25, 31 марта, 2026
Максим Александров
Жители деревни Кизнерского района Удмуртии добились ремонта дороги
15:25, 31 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#ремонт\n#дороги
Источник фото: глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников
122
0

На отрезке дороги до Макан-Пельги и Арвазь-Пельги сделают грейдирование.

Кизнер. Удмуртия. До деревень Макан-Пельга и Арвазь-Пельга проведут грейдирование дороги. Об этом сообщил глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников.

На своей странице «ВКонтакте» он написал, что за выходные жители деревни  Макан-Пельга буквально засыпали его жалобами: дорога до населенного пункта в плачевном состоянии.

Плотников встретился с инженером «Управтодора» Удмуртии Ларисой Япаровой и начальником Можгинского управления «Удмуртавтодорстроя» Александром Чибугаевым.

Договорились, что скоро на отрезке дороги до Макан-Пельги и Арвазь-Пельги проведут грейдирование, добавив материалы для укрепления основания.

15:25, 31 марта, 2026
Максим Александров
122
0
#Удмуртия\n#ремонт\n#дороги