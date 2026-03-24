Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приступили к капитальному ремонту двух детских садов № 192 и № 72 (второй корпус). Обновление объектов ведётся в рамках национального проекта «Семья», сообщил глава города Дмитрий Чистяков.



Работы планируется завершить до конца ноября. На время ремонта воспитанники временно переведены в близлежащие детские сады.



Подрядчикам предстоит выполнить замену кровли, окон, дверей и инженерных коммуникаций, ремонт внутренних помещений. Также будут установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и контроля доступа. Кроме того, подрядчики благоустроят территорию: обновят ограждения и теневые навесы.



На проведение капитального ремонта из бюджетов всех уровней направлено более 313 миллионов рублей. После завершения работ в обновлённые детские сады закупят современное оборудование для занятия спортом, творчеством и для организации питания.