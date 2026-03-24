В Ижевске стартовал капремонт двух детских садов по нацпроекту 

09:30, 24 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Воспитанников временно перевели в соседние учреждения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приступили к капитальному ремонту двух детских садов № 192 и № 72 (второй корпус). Обновление объектов ведётся в рамках национального проекта «Семья», сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Работы планируется завершить до конца ноября. На время ремонта воспитанники временно переведены в близлежащие детские сады.

Подрядчикам предстоит выполнить замену кровли, окон, дверей и инженерных коммуникаций, ремонт внутренних помещений. Также будут установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и контроля доступа. Кроме того, подрядчики благоустроят территорию: обновят ограждения и теневые навесы.

На проведение капитального ремонта из бюджетов всех уровней направлено более 313 миллионов рублей. После завершения работ в обновлённые детские сады закупят современное оборудование для занятия спортом, творчеством и для организации питания.

