Директор фирмы в Сарапуле заплатит штраф за повреждение ограждения на памятнике архитектуры

17:00, 27 марта, 2026
Максим Александров
Директор фирмы в Сарапуле заплатит штраф за повреждение ограждения на памятнике архитектуры
#Сарапул\n#памятники архитектуры\n#ремонт\n#штраф
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он выполнил работы не в соответствии с проектной документацией.

Сарапул. Удмуртия. Директора ООО «Купол-СК» в Сарапуле оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение требований к сохранению объекта культурного наследия. Об этом сообщили в городском суде.

Компания проводила работы по ремонту кровли на здании, входящем в ансамбль Вятской улицы на улице Раскольникова, 136. Объект имеет статус памятника истории и культуры регионального значения. Работы велись на основании разрешения, выданного Агентством по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

В декабре 2025 года во время инспекционного визита сотрудники агентства обнаружили нарушения. Согласно записям в журнале авторского надзора, подрядчик выполнил работы не в соответствии с проектной документацией: часть ограждения кровли была срезана. При этом замечания надзорных органов не устранялись.

Суд признал директора виновным в совершении правонарушения. Он должен выплатить штраф — 20 тыс. рублей.

