Бойцы СВО доставили лекарства из Удмуртии на Кинбурнский полуостров

Кинбурнская коса. Российские военные передали медикаменты жителям Кинбурнской косы. Видео с благодарностью от местного старосты опубликовали в соцсетях социального отдела Глазовской епархии.

«Уважаемые друзья! Село Покровка, Кинбурнская коса. Сегодня у нас нежданная огромная радость — наши военные передали нам партию лекарств. Для нас это вопрос жизни и смерти. Причём «жизнь и смерть» — для нас это не оборот речи, это реальность. Человек получил укол — выжил. Потому что у нас здесь нет здравоохранения, до цивилизации нам более 100 км. Все дороги простреливаются. Мы реально здесь в осаде находимся. Поэтому мы с огромной благодарностью принимаем здесь любую помощь. А помощь лекарствами в особенности», — сказал староста Кинбурнской косы Сергей Беляков.

Он поблагодарил главу Игринского благочиния Глазовской епархии отца Антония и его прихожан, коллектив Игринской районной больницы за то, что они спасают жизни.

Отметим, что территория Кинбурнского полуострова административно разделена между Николаевской областью и Херсонской областью.