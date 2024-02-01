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В Можге осудили предпринимателя за загрязнение атмосферы

15:50, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можге осудили предпринимателя за загрязнение атмосферы
15:50, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
165
0
#Можга\n#Удмуртия\n#загрязнение атмосферы\n#суд
Фото: Сейи Маэды на Unsplash
165
0

Мужчина организовал производство древесного угля.

Ижевск. Удмуртия.  Можгинский районный суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Татарстана, обвиняемого в загрязнении атмосферы. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Мужчина, являясь директором компании, организовал в Можге производство древесного угля. Предприятие в период с 5 сентября 2018 года по 28 июля 2023 года производило выбросы вредных веществ в атмосферу. В результате, загрязнение достигло величин, превышающих нормы. Это воздействие ощущали на себе и жители Можги.

На суде мужчина свою признал и раскаялся. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

15:50, 01 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
165
0
#Можга\n#Удмуртия\n#загрязнение атмосферы\n#суд