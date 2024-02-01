В Можге осудили предпринимателя за загрязнение атмосферы

Ижевск. Удмуртия. Можгинский районный суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Татарстана, обвиняемого в загрязнении атмосферы. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Мужчина, являясь директором компании, организовал в Можге производство древесного угля. Предприятие в период с 5 сентября 2018 года по 28 июля 2023 года производило выбросы вредных веществ в атмосферу. В результате, загрязнение достигло величин, превышающих нормы. Это воздействие ощущали на себе и жители Можги.

На суде мужчина свою признал и раскаялся. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.