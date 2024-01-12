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В Кизнере простились с погибшим на СВО танкистом Евгением Дмитриевым

15:10, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Кизнере простились с погибшим на СВО танкистом Евгением Дмитриевым
15:10, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация
Фото: пресс-служба администрации Кизнерского района УР
22
0

Посмертно его наградили орденом Мужества.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере простились с младшим лейтенантом Евгением Дмитриевым, погибшим на спецоперации. Об этом в соцсетях сообщил глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников.

Евгений Римович был выпускником Кизнерской средней школы №2 имени генерал-полковника Капашина. С 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия», являлся командиром танка, стал командиром взвода. Погиб при выполнении боевых задач. Евгений Дмитриев представлен к званию лейтенанта и награждён орденом Мужества посмертно.

«Мы гордимся подвигом земляка и выражаем соболезнование всем его близким людям. Пусть светлая память о герое живёт вечно! Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объёме», — написал глава района.

15:10, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация