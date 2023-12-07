Сарапульская героиня стала стикером в Телеграме

Сарапул. Удмуртия. В Телеграме впервые появился стикер сарапульского бренда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Персонаж Ева Кюн был создан писательницей Евой Будогоской, закончившей сарапульскую женскую гимназию. На стикере изображена рыжая девочка в форме гимназистки начала 20 века.

Администрация отмечает, что знакомые с городом или планирующие его посетить теперь могут продвигать Сарапул на просторах сети, пользуясь этим стикером.

Помимо Евы Кюн в наборе стикеров проекта «Мастера гостеприимства» есть ещё 31 тематический стикер, в том числе матрёшка из Ростова-на-Дону, оренбургский пуховый платок, казанский чак-чак и другие.