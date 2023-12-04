В Удмуртии простились с погибшим на СВО рядовым Сергеем Булеем

Перевозное. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии простились с рядовым Сергеем Владимировичем Булеем, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Воткинского района Удмуртии Сергей Васильев.

Сергей Булей награждён орденом Мужества посмертно.

Похороны прошли в селе Перевозное со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.

«Приношу искренние соболезнования родным, близким, друзьям», — написал Сергей Васильев.