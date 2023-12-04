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В Удмуртии простились с погибшим на СВО рядовым Сергеем Булеем

16:15, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии простились с погибшим на СВО рядовым Сергеем Булеем
16:15, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
336
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация
Фото: пресс-служба администрации Воткинского района УР
336
0

Посмертно его наградили орденом Мужества.

Перевозное. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии простились с рядовым Сергеем Владимировичем Булеем, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Воткинского района Удмуртии Сергей Васильев.

Сергей Булей награждён орденом Мужества посмертно.

Похороны прошли в селе Перевозное со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.

«Приношу искренние соболезнования родным, близким, друзьям», — написал Сергей Васильев.

16:15, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
336
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация