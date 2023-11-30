В Ижевске женщина и две девочки отравились газом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с отравлением газом госпитализировали женщину и двух её дочерей. Об этом сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Пострадавшие получили отравление в доме с газовым котлом. Когда на место прибыла скорая помощь, женщина с дочерьми трёх и восьми лет были уже без сознания. Им была оказали первую помощь и госпитализировали: мать 1997 года рождения — в токсикологическое отделение ГКБ №6, а девочек — в ГКБ №4.

У женщины наблюдается лёгкая степень отравления. Её направили на амбулаторное лечение. Девочки пока остаются в больнице, но в их состоянии наблюдается положительная динамика. В респираторной поддержке нет нужды.