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В Ижевске женщина и две девочки отравились газом

09:50, 30 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске женщина и две девочки отравились газом
09:50, 30 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отравление
Фото: unsplash.com
195
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Пострадавших доставили в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с отравлением газом госпитализировали женщину и двух её дочерей. Об этом сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Пострадавшие получили отравление в доме с газовым котлом. Когда на место прибыла скорая помощь, женщина с дочерьми трёх и восьми лет были уже без сознания. Им была оказали первую помощь и госпитализировали: мать 1997 года рождения — в токсикологическое отделение ГКБ №6, а девочек — в ГКБ №4.

У женщины наблюдается лёгкая степень отравления. Её направили на амбулаторное лечение. Девочки пока остаются в больнице, но в их состоянии наблюдается положительная динамика. В респираторной поддержке нет нужды.

09:50, 30 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отравление