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11 жителей Иркутска отравились шаурмой

11:02, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
11 жителей Иркутска отравились шаурмой
11:02, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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0
#Иркутск\n#здоровье\n#еда\n#общепит\n#кафе\n#дети\n#отравление
Фото: pxhere.com
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9 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах.

Иркутск. Иркутская область. В больницах Иркутска остаются 9 жителей, получивших пищевое отравление. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.

Губернатор уточнил, что все они находятся в состоянии средней степени тяжести, причем двое — дети. Часть пациентов от госпитализации отказалась. Источником инфекции могла стать еда, которую пострадавших покупали «в одной из точек общепита». По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось об 11 госпитализированных. По данным Telegram-канала Shot, они покупали шаурму в одном кафе Ленинского района города Иркутска.

11:02, 02 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
400
0
#Иркутск\n#здоровье\n#еда\n#общепит\n#кафе\n#дети\n#отравление