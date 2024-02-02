11 жителей Иркутска отравились шаурмой

Иркутск. Иркутская область. В больницах Иркутска остаются 9 жителей, получивших пищевое отравление. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.

Губернатор уточнил, что все они находятся в состоянии средней степени тяжести, причем двое — дети. Часть пациентов от госпитализации отказалась. Источником инфекции могла стать еда, которую пострадавших покупали «в одной из точек общепита». По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось об 11 госпитализированных. По данным Telegram-канала Shot, они покупали шаурму в одном кафе Ленинского района города Иркутска.