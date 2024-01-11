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В Екатеринбурге после отравления 200 детей закрыли кафе

12:09, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Екатеринбурге после отравления 200 детей закрыли кафе
12:09, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#Екатеринбург\n#общепит\n#кафе\n#дети\n#Роспотребнадзор\n#суд\n#отравление
Фото: pxhere.com
46
0

У пострадавших выявлено заражение норовирусом.

Екатеринбург. Свердловская область. Суд приостановил на 45 суток работу арт-кафе FEST 12 в Екатеринбурге по иску Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным региональных СМИ, в конце декабря там отравились порядка 200 участников детского хореографического ансамбля. Лабораторными исследованиями установлено, что пострадавших заразили норовирусом. Носителями инфекции оказались сотрудники заведения.

Специалисты Роспотребнадзора выявили в кафе многочисленные нарушения санитарных правил. В частности, планировка помещений не обеспечивала разграничение потоков сырья и чистой посуды, внутренняя отделка зала не позволяла проводить качественную уборку и дезинфекцию. Работники не проходили инструктаж по правилам гигиены и ежедневный осмотр. 

12:09, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#Екатеринбург\n#общепит\n#кафе\n#дети\n#Роспотребнадзор\n#суд\n#отравление