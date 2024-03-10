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Черепашье мясо стало причиной смерти 9 человек в Танзании

13:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Черепашье мясо стало причиной смерти 9 человек в Танзании
13:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
184
0
#Африка\n#черепахи\n#отравление\n#мясо
Фото: unsplash.com
184
0

Еще 78 человек госпитализированы с отравлением

Додома. Танзания. Девять человек насмерть отравились после употребления мяса морской черепахи на острове Пемба в Танзании. О массовом отравлении сообщил Интерфакс со ссылкой на Associated Press. 

Из числа умерших - 8 несовершеннолетних, еще 78 человек госпитализированы с отравлением.

Власти этой африканской страны сейчас проводят массовое информирование населения и туристов о смертельной опасности данного блюда. Мясо морской черепахи считается деликатесом, но его употребление периодически заканчивается гибелью людей. Причиной становится редкая разновидность пищевого отравления — хелонитоксизм (хелонитоксикация).

 

13:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
184
0
#Африка\n#черепахи\n#отравление\n#мясо