Черепашье мясо стало причиной смерти 9 человек в Танзании

Додома. Танзания. Девять человек насмерть отравились после употребления мяса морской черепахи на острове Пемба в Танзании. О массовом отравлении сообщил Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Из числа умерших - 8 несовершеннолетних, еще 78 человек госпитализированы с отравлением.

Власти этой африканской страны сейчас проводят массовое информирование населения и туристов о смертельной опасности данного блюда. Мясо морской черепахи считается деликатесом, но его употребление периодически заканчивается гибелью людей. Причиной становится редкая разновидность пищевого отравления — хелонитоксизм (хелонитоксикация).