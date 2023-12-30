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Из-за массовых отравлений в двух департаментах Франции запретили продавать устрицы

18:30, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Из-за массовых отравлений в двух департаментах Франции запретили продавать устрицы
18:30, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
42
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#Франция\n#отравление
Фото: unsplash.com (Tommaso Cantelli)
42
0

В моллюсках обнаружили норовирус.

Франция. Два департамента Франции ввели запрет на продажу моллюсков из-за массовых отравлений. Также временно запрещена ловля моллюсков. Как передаёт «Мир 24», санитарные врачи выяснили, что причиной отравлений стало заражение животных.

Речь идет об устрицах, выращенных в заливе Аркашон. Анализ этих моллюсков подтвердил наличие норовируса – острой кишечной инфекции, вызвавшей несколько случаев коллективных отравлений. В результате было принято решение о временном запрете на их ловлю, добычу и продажу. Покупателям, которые уже приобрели устриц, рекомендовано вернуть покупки в магазины.

Между тем Региональный комитет по выращиванию моллюсков Аркашон-Аквитания заявил, что заражение моллюсков произошло из-за перелива переполненных сточных вод в природную среду, а фермеры стали жертвами загрязнения производственных площадей.

18:30, 30 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
42
0
#Франция\n#отравление